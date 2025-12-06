Allegri alle Olimpiadi, è tutto vero: c’è l’annuncio ufficiale

Non solo Torino nella mente del tecnico rossonero, ma anche una competizione di livello internazionale come le Olimpiadi. Infatti, dal prossimo febbraio andranno in scena i Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina e Massimiliano Allegri avrà l’onore di farne parte, portando la prestigiosa Fiamma Olimpica.

Dopo Ibrahimovic, tocca ad Allegri: ecco di cosa si tratta

Come da consuetudine, prima dell’inizio dei Giochi, la Fiamma Olimpica viene portata in giro per tutto il Paese ospitante. Un giro lungo che attraversa tutta la Nazione e che in Italia è già atterrata, arrivando a Roma nelle mani della tennista Jasmine Paolini, fino al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. In totale saranno 10001 i tedofori incaricati di mostrare la Fiamma per tutta l’Italia.

Attualmente è situata nella capitale, prima d’iniziare il lungo viaggio per il Bel Paese. Il tutto poi si concluderà, poche settimane prime dell’inizio dei Giochi, in Lombardia dove saranno protagonisti Zlatan Ibrahimovic e Massimiliano Allegri. Più nello specifico, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero condurrà la fiaccola per un tratto nella tappa di Varese. Un vero e proprio onore per il tecnico, che porterà anche un po’ di Milan nel mondo delle Olimpiadi invernali.