Allegri contro Oriali, volano parole grosse: il labiale non lascia dubbi

Il Milan è uscito sconfitto per 2-0 nella prima semifinale della Supercoppa italiana contro il Napoli di Antonio Conte. Ma per diversi momenti, sia durante che al termine della gara, la partita è passata in secondo piano rispetto allo sgradevole episodio avvenuto tra le due panchine: spuntano le parole di Allegri verso Oriali.

Napoli-Milan, Allegri contro Oriali: cos’è successo

L’avventura del Milan nel primo trofeo della stagione si ferma subito contro il Napoli. Ieri sera, però, la gara è passata più volte in secondo piano, dove a prendere la scena è stato l’acceso diverbio tra le due panchine: questa mattina è arrivato anche un duro comunicato del Napoli sull’episodio.

Gli animi si sono accesi intorno alla mezz’ora di gioco, con la panchina azzurra che richiedeva un cartellino rosso per Adrien Rabiot, in seguito al fallo del francese su Matteo Politano. Le panchine, da quel momento, non se le sono mandate a dire con Massimiliano Allegri molto arrabbiato nei confronti di Lelel Oriali, collaboratore di Antonio Conte.

Milan, le immagini condannano Allegri

Il clima teso non si è fermato neanche al termine della gara, con l’allenatore rossonero che si è diretto immediatamente negli spogliatoi senza salutare il collega Antonio Conte. Oltre al comunicato del Napoli, però, sono arrivare delle immagini che sembrano non lasciare dubbi.