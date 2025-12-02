Allegri rivoluziona il Milan e il commento INCREDIBILE non si fa attendere: avete sentito?

Fabio Capello ha espresso un giudizio sorprendente sul percorso del Milan, riconoscendo i progressi compiuti dalla squadra guidata da Massimiliano Allegri. Le sue parole, riferite a ‘La Gazzetta dello Sport’, offrono un’analisi lucida su un gruppo che sta ritrovando identità e continuità dopo le difficoltà della scorsa stagione. L’ex tecnico rossonero ha evidenziato il lavoro svolto dall’allenatore e la rapidità con cui è riuscito a trasmettere i suoi concetti. È un riconoscimento che arriva in un momento cruciale della Serie A, dove il rendimento del Milan pesa nella corsa ai primi posti.

L’analisi di Capello: Allegri ha inciso subito

L’ex tecnico ha riconosciuto quanto il gruppo rossonero sia cambiato nell’interpretazione delle partite. La capacità di Allegri di incidere in tempi brevi è un aspetto che ha perciò colpito proprio tutti. Capello ha dichiarato:

“Non mi aspettavo il Milan così in alto già da adesso. Confidavo nelle capacità di Allegri, ma non credevo riuscisse a entrare nella testa dei giocatori così velocemente”.

Il Milan sta ritrovando ordine, compattezza e un’identità più definita, tre elementi fondamentali per reggere l’impatto di una stagione lunga. È un segnale incoraggiante per un club che vuole consolidarsi in zona alta della classifica.

Uno sguardo al passato per capire il presente

Capello ha messo in luce un percorso che merita attenzione e che può ancora offrire sviluppi importanti.

“Anche considerando quel che era accaduto nel Milan dell’anno scorso. Un anno fa la squadra non sapeva assolutamente posizionarsi e difendersi”.

Le sue parole offrono un quadro chiaro del percorso di crescita. Il Milan ha compiuto passi significativi, migliorando nella gestione dei momenti chiave e nella solidità difensiva. Allegri ha rimodellato la squadra con pragmatismo, trovando soluzioni utili per ogni reparto. In un campionato competitivo come la Serie A, la capacità di evolversi rapidamente resta un valore decisivo.