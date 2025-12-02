Milan, una buona e una cattiva notizia per la Lazio: un big recupera, un altro preoccupa

Il Milan attende segnali importanti in vista della sfida di Coppa Italia contro la Lazio, con Christian Pulisic pronto a rientrare in gruppo tra oggi e domani secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’. L’esterno statunitense sta aumentando i carichi per essere disponibile giovedì, mentre Santiago Gimenez resta ancora ai box, pur iniziando a forzare nelle ultime sedute. È un passaggio chiave per la squadra di Massimiliano Allegri, chiamata a gestire un momento delicato tra rotazioni, calendario e necessità di trovare continuità.

Pulisic verso il rientro: segnali incoraggianti per il Milan

La notizia più rilevante riguarda il recupero di Pulisic, atteso tra oggi e domani per tornare regolarmente in gruppo. Sta lavorando quindi per esserci giovedì in Coppa Italia contro la Lazio.

La sua presenza sarebbe preziosa, soprattutto in una fase in cui il Milan cerca stabilità in una stagione priva di impegni europei. Il contributo dell’esterno è stato determinante nei momenti più intensi della Serie A e il suo recupero permette allo staff tecnico di ampliare le scelte offensive in vista di una gara che potrebbe indirizzare il percorso nella competizione.

Gimenez resta out: tempi ancora da valutare

Parallelamente, la situazione di Gimenez richiede prudenza. L’attaccante sta iniziando a forzare dopo lo stop, ma non sarà disponibile per la gara di giovedì.

Un rientro affrettato rischierebbe di compromettere il suo percorso, motivo per cui la società preferisce procedere con equilibrio. In un quadro che coinvolge rendimento, rotazioni e gestione delle energie, ogni dettaglio pesa. L’assenza del giocatore si farà sentire, ma il ritorno di Pulisic può offrire soluzioni alternative.

La Coppa Italia rappresenta una tappa significativa e la presenza di Pulisic può dare fiducia. Mentre il recupero graduale di Gimenez sarà una risorsa nel medio periodo. Il Milan vive un passaggio importante della stagione e il rientro dei protagonisti può riportare serenità a un ambiente che vuole restare competitivo.