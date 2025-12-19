Allegri vs Oriali e non solo, anche Conte al centro delle polemiche: cos’è successo dopo Napoli-Milan

Il Napoli conquista la finale battendo 2-0 il Milan nella semifinale di Supercoppa Italiana, ma il risultato passa per certi versi anche in secondo piano rispetto a quanto accaduto a bordocampo. La sfida, intensa e nervosa fin dai primi minuti, si è chiusa in un clima carico di tensione. Non solo il battibecco a distanza tra Max Allegri e Lele Oriali (clicca qui per leggere il comunicato), ma anche quanto successo tra Antonio Conte e il tecnico rossoneri, protagonisti di un finale senza stretta di mano. Un episodio che ha attirato l’attenzione e acceso il dibattito, raccontato nel dettaglio da La Gazzetta dello Sport.

Napoli-Milan, una semifinale tesa fin dall’inizio

La partita tra Napoli e Milan è stata combattuta sotto il profilo agonistico, con continui contatti e proteste. Il clima si è acceso dopo mezz’ora, quando al 29’ Adrien Rabiot ha scalciato Matteo Politano, rimasto a terra dolorante. Dalla panchina azzurra sono arrivate proteste veementi, con la richiesta di un cartellino rosso che l’arbitro Zufferli non ha concesso, evitando anche l’ammonizione. Una gestione che aveva già irritato Conte e Oriali in precedenza, dopo un intervento in ritardo di Hojlund su Maignan. Da quel momento, le due panchine hanno iniziato a scambiarsi frasi e accuse per il resto del match.

Il “ma basta” di Conte e le scintille con Allegri

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il momento chiave è arrivato dopo alcune polemiche, quando Conte avrebbe urlato un secco “ma basta” verso i milanisti. Da lì, le scintille si sono concentrate soprattutto tra Allegri e Oriali, braccio destro del tecnico del Napoli. Allegri ha minimizzato parlando di cose di campo, ma il gesto che ha colpito di più è arrivato al termine della gara, con la mancata stretta di mano tra i due allenatori.

Dopo il 2-0 e l’eliminazione del Milan dalla Supercoppa Italiana, Allegri ha lasciato il campo dirigendosi subito negli spogliatoi senza salutare Conte. Il tecnico del Napoli, invece, è rimasto sul terreno di gioco per stringere la mano a Marco Landucci, storico vice di Allegri, e ai giocatori rossoneri. I due allenatori non si sono incrociati. Un epilogo che racconta il livello di tensione di una semifinale vissuta fino all’ultimo secondo, lasciando aperte riflessioni sul rispetto e sulla gestione emotiva nelle grandi sfide.