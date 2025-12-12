Milan, il colpo a gennaio si può fare: l’annuncio di Fabrizio Romano

A San Siro domenica sera arriva il Sassuolo. Un match che i rossoneri non possono assolutamente sbagliare prima della partenza per l’Arabia. Allegri vuole per questo trovare un successo che possa dare maggiore carica per la Supercoppa italiana, nonostante la tante assenza in attacco. E proprio l’attacco resta uno dei maggiori punti interrogativi in casa rossonera. Ma ora finalmente qualcosa si sta muovendo per Niclas Fullkrug.

“Il Milan è informato”, Romano fa chiarezza sulla trattativa

Allegri voleva un bomber in estate, ma non è stato del tutto accontentato. È rimasto Gimenez, ma non convince e il suo futuro è sempre più lontano da Milano. Tutto il peso offensivo alla fine è ricaduto su Rafael Leao, che ha trovato un nuovo ruolo e che si ritrova ora fermo ai box.

Ma il tecnico del diavolo attende ancora il classico numero 9 e Fullkrug, accostato negli ultimi giorni al Milan, rappresenterebbe il profilo ideale. E ora qualcosa si sta muovendo, con il tedesco che ha chiesto al West Ham di andare via. A far chiarezza sulla situazione ci ha pensato l’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano. Di seguito le sue parole: