Attento Milan, la Turchia piomba sul pupillo di Allegri: il rossonero apre all’addio

Il mercato invernale può diventare un ottimo alleato il Milan. Il club rossonero punta in alto in campionato, ma le alternative per Allegri non sono molte. In più, i rossoneri devono mettere in conto anche eventuale addii. Sul futuro di Loftus-Cheek, per esempio, ci sono alcuni dubbi. Il Besiktas avrebbe messo gli occhi proprio sul centrocampista inglese.

Loftus-Cheek-Milan, prove di addio: il Besiktas fa sul serio

Massimiliano Allegri apprezza molto Loftus-Cheek, ma non lo ritiene un vero e proprio titolare. In questo campionato, arrivati a metà stagione, ha disputato solo cinque gare dal primo minuto. Il Milan ha solo una competizione e lo spazio per l’ex Chelsea è poco. A 18 mesi dalla scadenza del contratto, secondo Nicolò Schira, l’inglese si starebbe guardando intorno. L’interesse del Besiktas sembrerebbe concreto.

Non solo il Besiktas: Sarri e Conte apprezzano Loftus-Cheek

Su Loftus-Cheek ci sarebbero diversi club, anche italiani. Sarri lo vorrebbe alla Lazio, ma il giocatore non gradisce la destinazione. Il Napoli sarebbe interessato, però il Milan non vuole cederlo ad una diretta concorrente. Dalla Premier League c’è stato qualche sondaggio, ma nulla di più. La Turchia, dunque, sembrerebbe la prima scelta. Ruben vuole giocare con continuità, anche in vista dei prossimi Mondiali.