Bartesaghi non del tutto felice: che cosa ha detto dopo Milan-Sassuolo

La sua squadra ha ottenuto soltanto un punto contro il Sassuolo, ma per Davide Bartesaghi quello di oggi è stato un pomeriggio indimenticabile. Il laterale del Milan ha infatti messo a segno una doppietta, che hanno coronato una partita assolutamente positiva. Al termine della gara, il calciatore ha parlato ai microfoni di DAZN.

Bartesaghi gioisce a metà: le sue dichiarazioni nel post-gara

Dopo il fischio finale della sfida di oggi tra Milan e Sassuolo, Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il classe 2005 ha manifestato la sua felicità per i due gol messi a segno contro i neroverdi, pur non nascondendo un po’ di rammarico per il risultato maturato sul campo. Queste le sue dichiarazioni.

“Fa piacere aver fatto questa doppietta oggi. Devo tanto alla mia squadra e al mister, da loro ricevo sempre molta fiducia. Il primo gol è stato quello più difficile, la palla veniva dall’esterno e avevo molta gente davanti. Però ci ho creduto e ho puntato il secondo palo, poi l’ho dovuta soltanto spingere dentro la porta. Il rammarico è che i miei due gol non siano serviti per una vittoria“.

Bartesaghi è uno dei talenti provenienti dal Milan Futuro, percorso che lo ha formato e che lo ha lanciato tra i grandi:

“Percorso in una seconda squadra? Molto importante per gestire gli stadi di un certo peso. La scorsa stagione non è stata molto bella, però è così che si lavora. Anche nelle difficoltà sono venuti fuori dei miglioramenti e sono molto felice per questo”.

Le gioie e i dolori vissute con la selezione Under 23 hanno formato il giovane calciatore, aiutandolo al salto in prima squadra che adesso vive regolarmente.

Abbraccio speciale dopo il gol: Bartesaghi spiega l’episodio

Nel post-partita è finito sotto esame l’esultanza del classe 2005 dopo il gol, con un abbraccio molto sentito con alcuni membri dello staff di Allegri. Queste le parole del calciatore sull’accaduto:

“Il mio abbraccio con Corradi e Magnanelli? Devo tanto a loro due, soprattutto a mister Corradi che mi ha allenato anche in Nazionale. L’altro giorno mi aveva anche chiesto chiesto un gol, oggi ci siamo abbracciati e abbiamo festeggiato insieme”.

Grande riconoscenza da parte del calciatore nei confronti di chi lo ha sempre supportato e guidato nel suo percorso, che oggi vede l’aggunta di un tassello importante.