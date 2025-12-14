Bartesaghi non del tutto felice: che cosa ha detto dopo Milan-Sassuolo

di
Davide Bartesaghi ai microfoni di DAZN

La sua squadra ha ottenuto soltanto un punto contro il Sassuolo, ma per Davide Bartesaghi quello di oggi è stato un pomeriggio indimenticabile. Il laterale del Milan ha infatti messo a segno una doppietta, che hanno coronato una partita assolutamente positiva. Al termine della gara, il calciatore ha parlato ai microfoni di DAZN.

Bartesaghi gioisce a metà: le sue dichiarazioni nel post-gara

Dopo il fischio finale della sfida di oggi tra Milan e Sassuolo, Davide Bartesaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il classe 2005 ha manifestato la sua felicità per i due gol messi a segno contro i neroverdi, pur non nascondendo un po’ di rammarico per il risultato maturato sul campo. Queste le sue dichiarazioni.

“Fa piacere aver fatto questa doppietta oggi. Devo tanto alla mia squadra e al mister, da loro ricevo sempre molta fiducia. Il primo gol è stato quello più difficile, la palla veniva dall’esterno e avevo molta gente davanti. Però ci ho creduto e ho puntato il secondo palo, poi l’ho dovuta soltanto spingere dentro la porta. Il rammarico è che i miei due gol non siano serviti per una vittoria“.

Bartesaghi è uno dei talenti provenienti dal Milan Futuro, percorso che lo ha formato e che lo ha lanciato tra i grandi:

“Percorso in una seconda squadra? Molto importante per gestire gli stadi di un certo peso. La scorsa stagione non è stata molto bella, però è così che si lavora. Anche nelle difficoltà sono venuti fuori dei miglioramenti e sono molto felice per questo”.

Le gioie e i dolori vissute con la selezione Under 23 hanno formato il giovane calciatore, aiutandolo al salto in prima squadra che adesso vive regolarmente.

Davide Bartesaghi in primo piano
Davide Bartesaghi esulta davanti al pubblico di San Siro

Abbraccio speciale dopo il gol: Bartesaghi spiega l’episodio

Nel post-partita è finito sotto esame l’esultanza del classe 2005 dopo il gol, con un abbraccio molto sentito con alcuni membri dello staff di Allegri. Queste le parole del calciatore sull’accaduto:

Il mio abbraccio con Corradi e Magnanelli? Devo tanto a loro due, soprattutto a mister Corradi che mi ha allenato anche in Nazionale. L’altro giorno mi aveva anche chiesto chiesto un gol, oggi ci siamo abbracciati e abbiamo festeggiato insieme”.

Grande riconoscenza da parte del calciatore nei confronti di chi lo ha sempre supportato e guidato nel suo percorso, che oggi vede l’aggunta di un tassello importante.

Vincenzo Salvaggio

Gestione cookie