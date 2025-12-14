Milan-Sassuolo, Allegri non si nasconde: “Abbiamo un problema da migliorare”

Il Milan inciampa sul Sassuolo ed è costretto a dividere il bottino odierno con i neroverdi. Dopo essere andato sotto nel risultato, il Diavolo ha ribaltato tutto con la doppietta di Bartesaghi per poi subire il gol del definitivo 2-2 ad opera di Laurienté. Al termine della sfida, il tecnico Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione della sua squadra.

Allegri esamina la gara contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

Dopo il pareggio per 2-2 nel lunch match di questa domenica tra il Milan e il Sassuolo, Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni di DAZN per rispondere alle domande riguardanti la prestazione dei propri ragazzi. Ill tecnico ha voluto evidenziare gli aspetti che hanno portato al risultato odierno, soffermandosi sulla prestazione di alcuni suoi calciatori. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Oggi abbiamo fatto una buona partita, attaccando bene una difesa schierata. Il Sassuolo ha ottime qualità davanti, se non chiudi l’azione e recuperi palla immediatamente sei costretto a rincorrere all’indietro. Abbiamo fatto una buona partita, ma alla fine abbiamo anche rischiato di perderla, questo ci servirà per il futuro. Comunque andrà saremo sempre al terzo posto. Il nostro obiettivo è arrivare al 25 maggio tra le prime quattro. Dobbiamo anche evitare di subire tutti questi gol, questo è un problema che dobbiamo affrontare per migliorare i nostri risultati”.

Un risultato che lascia il Diavolo in piena zona Champions, in attesa della risposta di Napoli e Inter che oggi saranno in campo.

Il punto sui cambi di Pulisic e Gabbia: il pensiero di Allegri

Massimiliano Allegri ha poi risposto sul match e sulle condizioni dei singoli. Un punto importante ha riguardato i propri attaccanti e nel dettagli Nkunku e Pulisic:

“Cambio Pulisic? Non lo avrei mai fatto se non ci fosse stata la Supercoppa a breve. Aveva avuto la febbre e aveva fatto rientro in campo a Torino. Anche Loftus-Cheek ha fatto una buona prestazione. In occasione del gol ci siamo staccati troppo facilmente, così Laurienté si è infilato con troppa facilità: questo non può accadere. Oggi Nkunku ha fatto una buona partita, così come era stato determinante a Torino con una buona prestazione. Un pareggio non modifica le qualità dei calciatori e la prestazione fatta. Sappiamo che non possiamo vincere tutta la partita, dobbiamo comunque cercare la continuità nei risultati. Oggi ne usciamo con un punto, sembrano due punti buttati ma alla fine ci accorgeremo che sono risultati che ci serviranno”.

Infine un focus su Matteo Gabbia, uscito per infortunio:

“Gabbia? Speriamo non si sia fatto nulla di grave. Domani vedremo con maggiore chiarezza, ma abbiamo comunque Odogu e De Winter che sono valide alternative”.

Domani arriveranno aggiornamenti sulle condizioni del difensore rossonero, con il tecnico che spera di riaverlo a disposizione il prima possibile.