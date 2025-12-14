Milan-Sassuolo, che sfortuna per Allegri: cambio forzato ed emergenza in difesa

Brutte notizie per il Milan nel corso del match contro il Sassuolo. Nel secondo tempo Allegri ha dovuto modificare la propria difesa per via dell’infortunio di Matteo Gabbia, che ha tentato di rimanere in campo per poi alzare bandiera bianca. Imprevisto spiacevole per i rossoneri, che perdono un pezzo importante della propria difesa.

Grana per il Milan: cambio obbligato per il difensore

Nel corso della sfida di campionato tra Milan e Sassuolo, con i rossoneri avanti per 2-1, il difensore Matteo Gabbia si è fermato a causa di un problema fisico. L’ex Villarreal ha cercato il rientro in campo, uscendo momentaneamente dal terreno di gioco e sottoponendosi alle cure dello staff medico del Milan. Dopo essere entrato nuovamente nella partita, ha cercato di misurare la propria resistenza e le proprie condizioni, capendo di non farcela.

A quel punto Gabbia ha chiesto il cambio, con mister Allegri che lo ha richiamato in panchina lanciando De Winter. Uno spiacevole problema per il Diavolo, che vede in Gabbia uno dei propri riferimenti assoluti del reparto difensivo.