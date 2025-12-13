Boom Milan: il nuovo attaccante arriva dall’Arsenal, che colpaccio!

Possibile colpo in attacco per il Milan: il nome caldo è quello di Gabriel Jesus, il centravanti brasiliano dell’Arsenal. I rossoneri, alla ricerca di un rinforzo pesante per il reparto offensivo, secondo il Corriere dello Sport starebbero valutando seriamente un approccio ai Gunners già a gennaio.

Il ritorno di Jesus all’Arsenal

Il 28enne brasiliano è appena tornato in campo dopo quasi un anno fuori per la rottura del crociato. Ha debuttato da subentrato in Champions contro il Club Brugge, ma all’Arsenal non è più intoccabile: con la concorrenza agguerrita, i londinesi potrebbero ascoltar offerte per monetizzare.

Il Milan ci prova

Allegri ha bisogno di alternative valide in attacco, e Gabriel Jesus sembra essere la priorità. Un’operazione non semplice per costi e concorrenza, ma i contatti potrebbero accelerare presto: il tecnico livornese vuole garanzie immediate per non perdere terreno nella corsa ai vertici. Il mercato di gennaio, dunque, si preannuncia caldo per il Milan, con l’obiettivo di rafforzare una rosa già competitiva.