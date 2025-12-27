Brutte notizie per il Milan: resta out e cambiano i tempi di recupero, i dettagli

Dopo la sconfitta contro il Napoli nella Supercoppa Italiana, è ora di tornare a pensare al campionato. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri, attesi dall’Hellas Verona in quel di San Siro, dovranno fare a meno di Matteo Gabbia al centro della difesa: Koni De Winter pronto al suo posto.
Milan, Gabbia out: problemi per Allegri
Manca sempre meno per il ritorno in campionato del Milan. Contro l’Hellas Verona, nella gara di domenica alle 12.30, Massimiliano Allegri vuole tornare alla vittoria, dopo l’uscita in semifinale contro il Napoli di Antonio Conte nella Supercoppa italiana.
L’ex allenatore della Juventus, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, dovrà fare ancora a meno di Matteo Gabbia. Il centrale italiano salterà sicuramente la gara contro l’Hellas Verona, e al suo posto è pronto l’ex Genoa Koni De Winter, in grande difficoltà nell’ultimo match.
Le brutte notizie, però, non si fermano alla partita di domani. Matteo Gabbia, prosegue il noto quotidiano, rischia seriamente di saltare anche la trasferta di Cagliari, prevista venerdì 2 gennaio alle 20.45, la prima del nuovo anno. Il difensore italiano non si è ancora ripreso dallo stop subito contro il Sassuolo, e ora il ritorno in campo slitta.