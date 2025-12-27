Svolta Milan, finalmente ci siamo! La mossa ufficiale per sbloccare il rinnovo

Il Milan torna in campo domani dopo la sconfitta in Supercoppa. I rossoneri scenderanno in campo a San Siro contro l’Hellas Verona per ritrovare la vittoria. L’obiettivo di Allegri è riacquisire sicurezza dietro dopo i sette gol subiti nelle ultime quattro gare. Sarà fondamentale il supporto di Mike Maignan, sempre più vicino al rinnovo di contratto. La proposta del Milan è ufficiale.

Maignan-Milan fino al 2030: la proposta del club

L’ex portiere del Lille ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il club rossonero non vuole perderlo a parametro zero e, soprattutto, non vuole privarsi della sua presenza nello spogliatoio. Secondo ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, il Milan sarebbe pronto ad offrire un rinnovo fino al 2030, portando lo stipendio da 2,8 a 5,5 milioni a stagione. Maignan guadagnerebbe la stessa cifra di Rafa Leao, il più pagato del gruppo.

Allegri fa il tifo per Maignan: la decisione del portiere

Arrivato a Milano nel 2021, il portiere classe 1995 ha collezionato 181 presenze con la casacca del Milan. Due i trofei vinti: lo scudetto del 2022 e la Supercoppa del 2024. Quest’anno è sceso in campo 14 volte in campionato, subendo 13 reti e parando due calci di rigore. La squadra si fida di lui e si affida a lui, Allegri pure. Il club rossonero crede di aver fatto il massimo e non si spingerà oltre, la palla passa a Mike.