Milan, Rabiot fa sognare i tifosi: “Vogliamo lo Scudetto”, poi su Allegri, Leao e Maignan!

Approdato al Milan nel corso delle ultime ore della sessione estiva di calciomercato, Adrien Rabiot ha impiegato pochissimo tempo a diventare uno dei pilastri della squadra di Massimiliano Allegri. Nel corso di una lunga intervista rilasciata a ‘Sky Sport’. il centrocampista francese ha parlato delle ambizioni rossonere e non solo.

Rabiot sogna lo scudetto: “Non è impossibile”

Il Milan è pronto a prendersi la scena in campionato, dopo un avvio straordinario che sta convincendo la piazza rossonera a sognare in grande:

“Abbiamo pochi giocatori che hanno già vinto nella loro carriera e ciò rende il sogno complicato. Il nostro obiettivo è finire nei primi quattro, ma io voglio qualcosa di più grande: non è impossibile vincere lo Scudetto. Serve solo la giusta mentalità. Io non ho tatuaggi, ma potrei farne uno per un titolo con il Milan”.

Rabiot suona la carica: “Avremmo potuto fare qualche punto in più ma Allegri ha cambiato il Milan”

Il centrocampista francese ha parlato del suo arrivo e di come si sia immediatamente integrato nel gruppo squadra:

“Qui mi sono trovato bene subito: abbiamo fatto finora un bel percorso e spero di continuare così a livello personale e di squadra. La squadra la vedo bene, seguiamo sempre le richieste di Allegri. Secondo me avremmo potuto fare qualche punto in più, ne abbiamo lasciati un po’ per strada, ma ci siamo. Forse alcune volte ci rilassiamo un po’ troppo e lo paghiamo. Non è facile per tutti giocare in un club come il Milan”.

Non è mancato un racconto anche in merito al legame con Massimiliano Allegri, che ha sempre difeso il calciatore in più di un’occasione:

“Allegri incide molto sulla nostra testa e lui ha capito da tempo che il calcio non è solo una questione di gambe. Con lui è un rapporto diverso, mi ha aiutato a livello di mentalità. Mi capisce anche senza parlare e non capita a tutti. Sono cresciuto e il mister mi conosce anche bene: conosce la mia mentalità e il mio modo di allenarmi e giocare”.

Elogio di Rabiot a Maignan e Leao: le sue parole

Poi su due suoi compagni di squadra, spesso criticati, Mike Maignan e Rafael Leao: