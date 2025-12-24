Milan, intreccio di mercato clamoroso con la Juve: lo ha chiesto Allegri

Dopo l’acquisto di Niclas Fullkrug, il Milan non intende fermarsi. La dirigenza rossonera, con il direttore sportivo Igli Tare in primo piano, vuole accontentare le richieste dell’allenatore livornese. Massimiliano Allegri ha chiesto un difensore, il preferito è Federico Gatti della Juventus: i bianconeri hanno chiesto un rossonero in cambio.

Mercato Milan, Gatti per la difesa: la Juventus chiede Ricci

Il Milan, dopo essersi rinforzata in attacco, vuole continuare con la difesa. Massimiliano Allegri ha ben chiaro il progetto, e per mettere dentro un pò di esperienza ha richiesto Federico Gatti, già allenato ai tempi della Juventus. Il bianconero è il primo obiettivo per quanto riguarda la difesa.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, la Juventus non esclude una possibile partenza di Gatti, ma ha chiesto Samuele Ricci in cambio. Il centrocampista è stimato da Luciano Spalletti, che lo ha potuto allenare fino a qualche mese fa nella sua esperienza in Nazionale.