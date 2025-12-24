Milan-Fullkrug: fissata la data della firma! Spuntano i dettagli sulle cifre

Mercato invernale ancora chiuso ma il Milan ha già trovato il suo nuovo centravanti. Aspettando l’apertura ufficiale del prossimo calciomercato, come di consueto sarà il 1 gennaio, il club rossonero si è assicurato le prestazioni di Niclas Fullkrug. L’attaccante tedesco è pronto a firmare il suo contratto, oltre ad aver scelto il numero di maglia: arrivano novità anche sulle cifre del possibile riscatto.

Milan, tutte le novità su Fullkrug

Niclas Fullkrug è il nuovo attaccante del Milan, l’ormai ex centravanti del West Ham ha scelto la maglia numero 9, numero non facile da portare sulle spalle viste le ultime esperienze.Le speranze dei rossoneri, sono quelle di rivedere il giocatore visto prima con il Werder Brema e poi con il Borussia Dortmund.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la firma ufficiale sul contratto arriverà il prossimo 2 gennaio. Fullkrug arriva in prestito per sei mesi con diritto di riscatto fissato a soli 5 milioni di euro: riscatto decisamente low cost per l’attaccante tedesco.