Dalla Juve al Milan, c’è l’incontro: l’affare ora si può fare!

Dopo visite mediche e scelta del numero, manca solo l’annuncio dell’ufficialità di Fullkrug al Milan. Il tedesco, però, non è il solo che la dirigenza vuole portare a Milano. Infatti, nelle ultime ore si è rifatto vivo il nome di Dusan Vlahovic, mai del tutto uscito dai radar rossoneri.

Il Milan si rifà sotto per Vlahovic: il ds Tare scende in campo

Non è del tutto una novità che al Milan piaccia Vlahovic, o meglio, che piaccia a Massimiliano Allegri. D’altronde già in estate era stata comunicata la voglia di ritrovarlo a Milano e di ripartire insieme per la sua avventura 2.0 al Milan. Alla fine non si è fatto nulla, ma non è mai stata chiusa del tutto la porta.

Anzi, come riportato da Calciomercato.com, quella porta l’ha appena riaperta Igli Tare. Il ds rossonero si è mosso, astutamente, per riaccendere il nome del serbo al Milan. Infatti, la trattativa per chiudere l’affare del giovane attaccante Kostic, è risultata utile soprattutto per parlare con Darko Ristic, agente del montenegrino e, guarda caso, di Dusan Vlahovic.

La strategia di Tare

Il tutto è estremamente collegato: prima prendere e assicurarsi per sei mesi il tedesco con un riscatto fissato a 5 milioni, operazione praticamente low cost, per poi affondare il colpo pesante a giugno, quando Vlahovic si libererà a zero dalla Juve.

Infatti, il nodo è sempre legato a quel contratto del serbo che scade a inizio estate 2026. Il 9 bianconero potrà tranquillamente firmare per qualsiasi altra squadra a partire dal mese di febbraio, abbassando quelle pretese troppo alte sullo stipendio, motivo del suo mancato arrivo in estate al Milan. Dunque la strategia è bene precisa, con Tare pronto a fare il colpaccio a zero.