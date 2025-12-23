Dalla Juve al Milan, c’è l’incontro: l’affare ora si può fare!

Gatti e Vlahovic contro l'Udinese

Dopo visite mediche e scelta del numero, manca solo l’annuncio dell’ufficialità di Fullkrug al Milan. Il tedesco, però, non è il solo che la dirigenza vuole portare a Milano. Infatti, nelle ultime ore si è rifatto vivo il nome di Dusan Vlahovic, mai del tutto uscito dai radar rossoneri.

Il Milan si rifà sotto per Vlahovic: il ds Tare scende in campo

Non è del tutto una novità che al Milan piaccia Vlahovic, o meglio, che piaccia a Massimiliano Allegri. D’altronde già in estate era stata comunicata la voglia di ritrovarlo a Milano e di ripartire insieme per la sua avventura 2.0 al Milan. Alla fine non si è fatto nulla, ma non è mai stata chiusa del tutto la porta.

Anzi, come riportato da Calciomercato.com, quella porta l’ha appena riaperta Igli Tare. Il ds rossonero si è mosso, astutamente, per riaccendere il nome del serbo al Milan. Infatti, la trattativa per chiudere l’affare del giovane attaccante Kostic, è risultata utile soprattutto per parlare con Darko Ristic, agente del montenegrino e, guarda caso, di Dusan Vlahovic.

Vlahovic dopo il gol in Champions
Dusan Vlahovic esulta dopo il gol in Champions allo Sporting Lisbona

La strategia di Tare

Il tutto è estremamente collegato: prima prendere e assicurarsi per sei mesi il tedesco con un riscatto fissato a 5 milioni, operazione praticamente low cost, per poi affondare il colpo pesante a giugno, quando Vlahovic si libererà a zero dalla Juve.

Infatti, il nodo è sempre legato a quel contratto del serbo che scade a inizio estate 2026. Il 9 bianconero potrà tranquillamente firmare per qualsiasi altra squadra a partire dal mese di febbraio, abbassando quelle pretese troppo alte sullo stipendio, motivo del suo mancato arrivo in estate al Milan. Dunque la strategia è bene precisa, con Tare pronto a fare il colpaccio a zero.

