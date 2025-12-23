VIDEO – Milan, iniziate le visite mediche di Fullkrug: il programma di giornata

Regalo di Natale in anticipo per il Milan, che in queste ore si sta preparando ad accogliere Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco è sbarcato ieri sera a Milano e questa mattina sta svolgendo le visite mediche di rito. Il classe ’93 è stato vittima di diversi acciacchi in questi anni e, dunque, il Milan vuole vederci chiaro sulle sue condizioni. Quasi impossibile pensare, però, ad un Boniface 2.0: il matrimonio tra il Diavolo e Fullkrug è ormai pronto a cominciare.

Milan, Fullkrug è arrivato a La Madonnina: nel pomeriggio la firma

In questi minuti Fullkrug è arrivato a La Madonnina per dare inizio alle sue visite mediche. Se tutto dovesse andare come previsto, nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto che darà ufficialmente il via all’avventura di Fullkrug con il Milan.

Per quanto riguarda le cifre dell’operazione, Milan e West Ham hanno trovato un’intesa sulla base di un prestito gratuito fino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Grazie ad una speciale deroga, Fullkrug potrà fare il suo debutto già nella sfida contro il Cagliari del 2 gennaio. Decisamente una gran notizia per Max Allegri, che potrà già iniziare il 2026 con il bomber d’area tanto richiesto.