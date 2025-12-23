VIDEO – Milan, iniziate le visite mediche di Fullkrug: il programma di giornata

Niclas Fullkrug arrivato a La Madonnina per svolgere le visite mediche con il Milan

Regalo di Natale in anticipo per il Milan, che in queste ore si sta preparando ad accogliere Niclas Fullkrug. Il centravanti tedesco è sbarcato ieri sera a Milano e questa mattina sta svolgendo le visite mediche di rito. Il classe ’93 è stato vittima di diversi acciacchi in questi anni e, dunque, il Milan vuole vederci chiaro sulle sue condizioni. Quasi impossibile pensare, però, ad un Boniface 2.0: il matrimonio tra il Diavolo e Fullkrug è ormai pronto a cominciare.

Milan, Fullkrug è arrivato a La Madonnina: nel pomeriggio la firma

In questi minuti Fullkrug è arrivato a La Madonnina per dare inizio alle sue visite mediche. Se tutto dovesse andare come previsto, nel pomeriggio è prevista la firma sul contratto che darà ufficialmente il via all’avventura di Fullkrug con il Milan.

 

Per quanto riguarda le cifre dell’operazione, Milan e West Ham hanno trovato un’intesa sulla base di un prestito gratuito fino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Grazie ad una speciale deroga, Fullkrug potrà fare il suo debutto già nella sfida contro il Cagliari del 2 gennaio. Decisamente una gran notizia per Max Allegri, che potrà già iniziare il 2026 con il bomber d’area tanto richiesto.

Raffaele Cafagna

