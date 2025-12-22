Ultim’ora Milan, Fullkrug atterrato a Milano: domani le visite mediche

Tutto pronto a Milano per accogliere il nuovo attaccante. Nella serata di oggi è arrivato Niclas Fullkrug, che è atterrato in città e domani sarà nuovamente protagonista per le visite mediche di rito e, successivamente, la firma del nuovo contratto con i rossoneri.

Fullkrug atterra a Milano: domani le visite

Come già anticipato, Niclas Fullkrug è atterrato a Milano in serata per poi dormire in città e presentarsi domattina per le visite mediche di rito. L’attaccante proseguirà nel suo iter e andrà poi in sede per firmare il nuovo contratto con il Milan. Il centravanti sarà così subito disponibile per Massimiliano Allegri, e potrà esordire già il 2 gennaio in Cagliari-Milan.

I nuovi dettagli del trasferimento

A differenza di quanto fuoriuscito in precedenza, nelle ultime ore, come riportato da Gianluca Di Marzio, sono stati rivelate le vere cifre e la modalità di trasferimento del giocatore del West Ham che, a breve, diventerà un nuovo calciatore rossonero.

Si tratta, come noto, di un prestito gratuito con diritto di riscatto. La novità, però, riguarda la cifra del diritto di riscatto, che è fissata a 5 milioni di euro. Una cifra dunque minore rispetto alle notizie precedenti. Il giocatore firmerà un contratto per questa seconda parte di stagione e, in caso di riscatto, ci sarà un automatico rinnovo per un altro anno.