Calciomercato Milan, dopo Fullkrug c’è il sì di un altro attaccante: i dettagli

di
Il Milan ha chiuso per Niclas Fullkrug. Il calciatore tedesco arriverà in prestito con diritto di riscatto a 12/13 milioni di euro, e sarà disponibile già per il match contro il Cagliari del 2 gennaio 2026. I rossoneri vogliono intervenire ancora nel reparto offensivo, e potrebbero farlo investendo sul futuro. L’obiettivo è Andrej Kostic del Partizan Belgrado.

Milan su Andrej Kostic del Partizan Belgrado

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, l’attaccante classe 2007 del Partizan Belgrado Andrej Kostic è uno degli obiettivi del Milan per il mercato di gennaio. I rossoneri seguono con attenzione il giovane 18enne per l’attacco, salito nelle gerarchie degli obiettivi anche grazie ai suoi 9 gol stagionali messi a segno finora.

Il Milan avrebbe offerto circa 4 milioni di euro per il giocatore, cifra che sembrerebbe soddisfare il club proprietario del cartellino del giocatore montenegrino.

Andrej Kostic col Partizan Belgrado
Vicino anche il sì del giocatore: contratto fino al 2030

Oltre la trattativa con il club, sono in corso anche i contatti con il giocatore e il suo entourage per tentare di strappare il sì del giocatore nel più breve tempo possibile. Il Milan, con l’agente del giocatore Darko Ristic, sono a lavoro per chiudere l’affare nei prossimi giorni. Per il montenegrino è pronto un contratto fino al 2030.

Massimiliano Muscara

