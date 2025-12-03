Calciomercato Milan, i rossoneri ci riprovano: assalto al nuovo De Ketelaere

Sono stati diversi i colpi di mercato risultati fallimentari in casa Milan in questi ultimi anni. I rossoneri hanno spesso puntato su profili abbastanza sconosciuti: in alcuni casi, pensiamo a Theo Hernandez e Leao, le scommesse sono state vinte, in altri decisamente no. La mente non può che andare ad esempio a Charles De Ketelaere, sbarcato a Milano con tante aspettative, che però non sono mai state rispettate. Si è trattato di un vero e proprio flop per il Milan, che adesso però è pronto a riprovarci.

Il Milan guarda di nuovo in Belgio: occhi sul fantasista Karetsas

Potrebbe presto riscaldarsi l’asse con il Belgio. Dopo gli affari De Ketelaere e Jashari, i rossoneri hanno rimesso gli occhi campionato belga. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il nuovo obiettivo del Diavolo è Konstantinos Karetsas, fantasista classe 2007 del Genk. Si tratta di un trequartista di piede mancino, nato in Belgio ma che ha scelto la Grecia come paese calcistico.

In Belgio tutti già ne parlano come uno dei gioielli più brillanti del calcio europeo ed anche il Milan se ne sarebbe accorto. Il 27 novembre, infatti, un osservato rossonero sarebbe volato in Belgio per guardare da più vicino la stellina del Genk. Il report è stato più che positivo, con il Milan intenzionato a provarci seriamente.

Chi è Karetsas: il classe 2007 che si è già preso la Nazionale greca

Al momento il talento greco ha già messo a referto 9 assist tra tutte le competizioni, trovando anche il gol nell’ultimo turno di Europa League. Con la Nazionale greca sono già arrivate 9 presenze, con ben 3 gol. Tutto fa pensare che ci si trovi di fronte al nuovo gioiello del calcio greco, che il Milan non avrebbe nessuna intenzione di farsi sfuggire.