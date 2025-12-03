Mercato Milan, tempo scaduto per il rossonero: pronto l’addio a gennaio

Il Milan saluta i tifosi a San Siro dopo la sconfitta con la Cremonese

Meno di un mese all’inizio della sessione invernale di calciomercato ed è tempo per il Milan di studiare le prossime mosse per cercare di rinforzare l’organico a disposizione di Max Allegri. I rossoneri potrebbero chiudere per qualche colpo in entrata, ma è chiaro che per farlo servirà anche qualche cessione. Non mancano i giocatori che stanno deludendo: uno su tutti senza dubbio Santiago Gimenez, per il quale il tempo sembra essere ormai scaduto.

Gimenez-Milan, amore mai scoccato: è la quarta di scelta di Allegri

Con Leao e Pulisic titolari e con Nkunku prima scelta in attacco, la sensazione è che Gimenez sia ormai la quarta scelta di Allegri. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, a gennaio l’ipotesi addio è tutt’altro che improbabile. Questa doveva essere la stagione del riscatto per il messicano, ma è chiaro che questo riscatto non sia arrivato. In Premier League non mancano gli interessi, con West Ham e Sunderland che sembrano aver già sondato il terreno.

Al momento al Milan non è stata recapitata nessuna offerta, ma se lo strappo dovesse diventare definitivo sicuramente gli interessi dall’estero si farebbero più concreti.

Milan, Gimenez in campo con i rossoneri
Milan, Gimenez sul campo da gioco per un match di Serie A – (Ansa) SpazioMilan.it

Milan, via Gimenez e dentro profili più adatti: la dirigenza studia il piano

Ovviamente l’eventuale cessione di Gimenez aprire alla possibilità di portare in rossonero nuovi attaccanti. Il budget che si riuscirebbe ad ottenere dalla cessione dell’ex Feyenoord verrebbe poi reinvestito su giocatori più funzionali allo stile di gioco di Allegri. Saranno, dunque, settimane di riflessioni per il Milan, che deve capire cosa fare con Gimenez e più in generale con il suo reparto offensivo.

Raffaele Cafagna

Sono un aspirante giornalista classe 2003 che tra pochi mesi conseguirà il tesserino da pubblicista. Grande appassionato di calcio, ma di ogni sport in generale, ho intrapreso da pochi anni la carriera in questo mondo con la certezza che realizzerò il mio sogno: raccontare e vivere di sport.
