Milan, Gimenez in Premier? Arriva l’annuncio di Romano

Il Milan, alle prese con la programmazione del mercato, valuta le prossime mosse per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di mister Massimiliano Allegri. Al momento, infatti, la prima (ed unica) punta è il Santiago Gimenez, fermo da circa un mese a causa di un problema alla caviglia.

Fabrizio Romano ha fatto chiarezza sul chiacchieratissimo futuro del Bebote. Il giornalista ed esperto di calciomercato internazionale ha commentato le indiscrezioni che, negli ultimi giorni, hanno accostato l’attaccante del Milan al Sunderland in vista della sessione di gennaio.

Futuro Gimenez, Romano chiarisce: le voci sull’interesse del Sunderland non sono fondate

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano nella giornata odierna tramite un video sul proprio canale YouTube, non ci sarebbero riscontri reali sull’interesse del Sunderland per Santiago Gimenez, nonostante le numerose indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.

Pagato circa 32 milioni di euro più bonus al Feyenoord lo scorso gennaio, il messicano è finito al centro delle critiche per via del magrissimo bottino di reti nella sua esperienza in rossonero fin qui. Al momento, nonostante tutto, non ci sono da segnalare particolari interessamenti per lui.

Le parole di Romano: “Gimenez? Dagli inglesi mi è arrivato un secco no”

Nel dettaglio, l’esperto di mercato Fabrizio Romano ha spiegato così la situazione, ribadendo che tra le fila del club inglese Gimenez non sia mai stato seriamente preso in considerazione:

Si dice che il Sunderland sia su Santiago Gimenez e che ci siano già stati dei contatti. A me arrivano però smentite, dal Sunderland mi arriva un no secco per l’attaccante messicano del Milan. Il club inglese ha altri piani. Vedremo cosa succederà a gennaio per Gimenez, ma ad oggi non arrivano conferme sul Sunderland

Parole che confermano come, almeno per ora, non ci siano movimenti concreti sul futuro dell’attaccante del Milan.