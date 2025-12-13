Calciomercato Milan, il nuovo attaccante arriva dalla Serie A: il piano di Tare

In casa Milan, ormai, si respira aria di calciomercato. I rossoneri sono vigili sulle varie occasioni che possono presentarsi nel prossimo mercato invernale, soprattutto per il reparto offensivo. Il direttore sportivo rossonero Igli Tare, ha iniziato i sondaggi per un giovane talento proveniente proprio dalla Serie A: Mateo Pellegrino del Parma.

Mercato Milan, spunta Pellegrino per l’attacco: la richiesta del Parma

L’attaccante è un tema ricorrente nei discorsi legati al Milan. L’acquisto di una nuova punta centrale, però, dipenderà molto dall’uscita di uno tra Gimenez e Nkunku, che si giocheranno le loro chance di permanenza in rossonero in questo mese di dicembre.

Intanto, Igli Tare continua la sua ricerca e sul taccuino del ds spunta il nome di Mateo Pellegrino del Parma. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbe un problema in un’eventuale trattativa per l’attaccante argentino: il costo, difatti, il Parma chiede ben 30 milioni di euro per lasciar partire il classe 2001.

Milan, il Parma spara alto

Richiesta alta del Parma, fin troppo per le casse rossonere. Pellegrino, nella sua breve esperienza in Italia, ha dimostrato delle ottime qualità, non a caso sono volati dei paragoni con super attaccanti del passato, forse troppo prematuri. La volontà del Milan è quella di acquistare un nuovo centravanti, ma servirà prima la cessione di un rossonero.