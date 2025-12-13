Milan, tutto fatto per i rinnovi! Fissata la deadline: finalmente ci siamo

Il Milan è pronto a fare chiarezza su un problema delicato della sua stagione: i rinnovi dei big, con una deadline già fissata. I protagonisti sono i giocatori ritenuti centrali nel progetto tecnico: Christian Pulisic e Alexis Saelemaekers.

Rinnovi Milan, la strategia è chiara

La linea del club è stata tracciata: il Milan vuole evitare situazioni in bilico, contratti in scadenza e possibili casi mediatici durante la stagione. Per questo motivo, secondo La Gazzetta dello Sport, i dirigenti hanno accelerato i dialoghi con gli agenti di due giocatori considerati fondamentali: Pulisic e Saelemaekers. E i rossoneri vogliono chiarezza in tempi brevi, sia per programmare il futuro sia per mandare un messaggio a mister Allegri.

Pulisic – Saelemaekers, rinnovo in vista

L’americano e il belga sono profili diversi ma ugualmente importanti nello scacchiere rossonero. Il primo è diventato rapidamente uno dei leader tecnici della squadra di Allegri, mentre il secondo rappresenta una risorsa preziosa per duttilità e affidabilità. La scelta di fissare una scadenza precisa, d’altronde è un segnale forte: si punta ad evitare sorprese e a costruire una base solida per le prossime stagioni.