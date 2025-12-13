Milan, novità IMPORTANTI per il big: la dirigenza si muove concretamente

Il nuovo Milan del duo Tare-Allegri, se pur in pochi mesi, ha completamente cambiato la faccia dei rossoneri rispetto alla scorsa stagione. Diversi giocatori sono tornati sui propri livelli con l’ex allenatore della Juventus, tra questi c’è sicuramente Mike Maignan: la società è pronta a fare uno sforzo per rinnovare il contratto del francese.

Milan, svolta per il rinnovo di Maignan: svelata la possibile cifra

Stagione di alto livello per Mike Maignan fin qui, basti pensare ai due rigori parati a Dybala e Calhanoglu decisivi per la vittoria nei due scontri diretti. Il muro francese sembra essere tornato sui livelli dell’annata dell’ultimo Scudetto rossonero, grazie sicuramente alla serenità portata nel gruppo da Massimiliano Allegri.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, difatti, il Milan sarebbe pronto a rinnovare il contratto di Maignan in scadenza il prossimo 30 giugno 2026. Attualmente il numero 16 rossonero percepisce circa 2,8 milioni di euro, la dirigenza è pronta ad adeguare il suo contratto verso l’alto: pronti 5 milioni di euro come base, magari con l’aggiunta di qualche bonus per convincere definitivamente il capitano.

Maignan si riprende il Milan

Nella prima parte della scorsa stagione sembrava tutto fatto per il rinnovo del contratto, poi le prestazioni non all’altezza del portiere ma in generale della squadra hanno arenato il tutto. Con l’arrivo di Allegri è stata bloccata la sua partenza in estate, destinazione Chelsea, e il muro francese è tornato quello che tutti i tifosi del Milan conoscevano. Ora la dirigenza ha tutte le intenzioni di accontentare l’attuale capitano rossonero, si attendo sviluppi importanti nelle prossime settimane.