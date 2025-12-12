Milan, Allegri ha scelto: attacco insolito contro il Sassuolo

Domenica mattina a San Siro arriva il Sassuolo in un match che riporta alla mente vecchie sfide passate, tra gioie e dolori. Ma ora è tempo di pensare al presente e al futuro, e Massimiliano Allegri lo sa benissimo. Contro i neroverdi la rosa sarà corta, con pochi uomini a disposizione soprattutto per il reparto offensivo. Gli unici di ruolo, attualmente a diposizione, sono Christian Pulisic e Christopher Nkunku.

Verso Sassuolo: Pulisic e Nkunku per la prima volta insieme

Le scelte sono, appunto, poche e Allegri ha letteralmente solo lo statunitense e il francese come attaccanti di ruolo. Leao è ancora alle prese con il problemino all’adduttore destro, che lo ha costretto al cambio contro il Torino. Il portoghese resterà in tribuna, anche per non correre rischi e sperare in un suo ritorno per la semifinale di Supercoppa italiana di giovedì 18 contro il Napoli.

Per questo, come riportato da SkySport, toccherà a Pulisic e Nkunku contro il Sassuolo. Una vera e proprio prima volta per entrambi, mai titolari insieme. Sarà dunque curioso vedere anche come si comporteranno i due, date le caratteristiche tecniche molto simili. Qualche dubbio invece per chi completerà il centrocampo.

Allegri con il dubbio in mezzo al campo

Il tutto sarà indissolubilmente legato proprio all’impegno di giovedì prossimo in Arabia, in una competizione in cui Allegri vorrà assolutamente dira la sua. L’unico reparto, però, dove il tecnico rossonero può sperimentare o comunque fare turnover, è proprio il centrocampo.

Il ritorno di Jashari offre una soluzione in più, anche se lo svizzero deve ancora trovare la condizione ideale per partire dal primo minuto. Per questo, oltre alle conferme degli inamovibili Modric e Rabiot, come riportato sempre da SkySport, a completare il terzetto di centrocampo dovrebbe arrivare la conferma di Loftus-Cheek, dopo i 90′ minuti contro il Torino, con Ricci relegato inizialmente in panchina.