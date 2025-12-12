Milan, che soddisfazione per Allegri! Le dichiarazioni lo incoronano

Il primo posto del Milan in campionato ha un nome e un cognome: Massimiliano Allegri. Il tecnico ex Juve ha risollevato una squadra in difficoltà e, rispetto all’anno scorso, è arrivato un sensibile miglioramento non solo nelle prestazioni ma anche nei risultati e, dunque, nella classifica. Il primo posto gli ha permesso di vincere il premio come coach del mese di novembre, con annessi complimenti dall’AD di Lega Serie A De Siervo.

Milan, Allegri è il miglior coach del mese di novembre

Nella giornata di oggi è arrivato il risultato della votazione per quanto riguarda il miglior allenatore del mese di novembre in Serie A. A vincere è stato Massimiliano Allegri, che vince già per la seconda volta il premio dopo esser già stato allenatore del mese di settembre.

Decisive, per il premio, le vittorie del suo Milan nei big match contro Roma, Inter e Lazio, che gli hanno permesso di ottenere e difendere la vetta della classifica.

I complimenti dell’AD De Siervo: “Il Milan di Allegri mostra mentalità vincente”

Ai canali ufficiali di Lega Serie A, l’Amministratore Delegato De Siervo ha espresso il suo elogio e i suoi complimenti verso il Milan e Massimiliano Allegri, per il meritato premio di allenatore del mese.