Milan, Allegri stregato dal rossonero: titolare a sorpresa contro il Sassuolo?

Mentre le avversarie sono concentrati sugli impegni europei, il Milan ha tempo per prepararsi alla sfida di campionato contro il Sassuolo. Una gara storicamente mai semplice per i rossoneri, ma che non può essere sbagliata se non si vuole rischiare di perdere la vetta e addirittura il secondo posto. Qualche dubbio di formazione per Max Allegri, che a centrocampo sarebbe tentato dal mandare in campo dal primo minuto Ardon Jashari, tra i migliori nella sconfitta in Coppa Italia con la Lazio.

Milan, Jashari ha convinto con la Lazio: domenica può arrivare il debutto da titolare in Serie A

Il Milan e Jashari si sono inseguiti per tutta l’estate e proprio quando l’affare sembrava essere sfumato, il Diavolo ha affondato il colpo decisivo per portare lo svizzero in rossonero. Un acquisto che ha decisamente esaltato la piazza milanista, che però non ha potuto godersi da subito il suo nuovo beniamino a causa della rottura del perone che lo ha tenuto fuori per tre mesi. Lo scorso giovedì, in Coppa Italia con la Lazio, Jashari ha fatto il suo debutto da titolare con il Milan. Ora potrebbe arrivare anche quello in campionato.

L’ex Club Brugge, infatti, ha fatto molto bene nella gara dell’Olimpico e, secondo quanto riportato dal giornalista Luca Bianchin, domenica con il Sassuolo potrebbe partire dal primo minuto. In vista della Supercoppa Italiana, Allegri potrebbe decidere di far riposare Luka Modric, dando così una chance a Jashari, che sembra aver già smaltito nel migliore dei modi il brutto infortunio.

Jashari, è il momento di prendersi il Milan: i tifosi lo attendono con ansia

Le prossime settimane saranno a tutti gli effetti quelle di Jashari. Il classe 2002 è arrivato in pompa magna dopo la lunga trattativa estiva, ma a causa dell’infortunio non ha mai potuto mettersi in mostra. Ora, però, il peggio è passato ed è arrivato il momento di prendersi il Milan.