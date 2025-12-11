Gazzetta Sports Awards, premiato il top player del Milan! Avete visto?

All’Auditorium Fiera Milano è andata in scena l’11ª edizione della Notte dei Campioni, l’evento organizzato dalla Gazzetta dello Sport e condotto da Pierluigi Pardo.

Nella serata, sono intervenuti anche il presidente di RCS Urbano Cairo e l’amministratore delegato di Fiera Milano Francesco Conci, che hanno invitato a salire sul palco Luka Modric, insignito poi del prestigioso premio Leggenda.

Luka Modric è il vincitore del premio Leggenda della Notte dei Campioni. Il centrocampista croato, oggi uno dei volti più rappresentativi del Milan e dell’intera Serie A, una volta invitato a prendere parola ha ripercorso il suo passato, soffermandosi poi sul rapporto con il Milan, il club che lo ha accolto in questa nuova fase della sua carriera.

Ecco le dichiarazioni dell’ex bandiera del Real Madrid:

Grazie alla Gazzetta dello Sport per questo premio, è un onore riceverlo da un giornale così prestigioso. Mi sento bene fisicamente e mentalmente e voglio continuare su questo livello. Quando ero bambino guardavo il calcio italiano e la mia squadra preferita era il Milan. Far parte di questo club è un sogno che si realizza.

E sono contento di lavorare con Allegri: è un vincente, ha una grande personalità. All’estero non si comprende quanto sia alto il livello. È un campionato molto tosto e competitivo, ma io non sono rimasto sorpreso perché avevo molte informazioni