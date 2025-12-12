Calciomercato Milan, spunta l’ipotesi per il centrocampo: è stato proposto a Tare

Il nuovo direttore sportivo rossonero Igli Tare, in sinergia con il mister Massimiliano Allegri, inizia a ragionare sulle possibili mosse del prossimo calciomercato invernale. La possibile partenza di Loftus-Cheek, alla ricerca di maggior minutaggio, potrebbe aprire le porte ad un nuovo centrocampista: Mateo Kovacic è il primo nome sulla lista dei possibili sostituti.

Mercato Milan, idea Kovacic: ritorno in Serie A per il croato?

Nelle ultime settimane è sempre più insistente la voce di una possibile partenza, già a gennaio, di Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista inglese vuole provare a strappare la convocazione per i prossimi Mondiali del 2026, per farlo ha bisogno di mettersi in luce con maggior minutaggio.

Igli Tare non vuole farsi trovare impreparato, e per questo ha iniziato a visionare i possibili sostituti in caso di uscita della mezzala inglese. Secondo Antonio Vitiello, firma del Corriere dello Sport, l’ex Inter Mateo Kovacic è stato proposto al direttore sportivo del Milan.

Milan, Kovacic apre al ritorno in Italia

Attualmente al Manchester City con un contratto in scadenza nel 2027, il calciatore croato apre al clamoroso ritorno in Italia, dopo la parentesi tra il 2013 e il 2015 all’Inter prima di passare al Real Madrid. L’affare Kovacic, però, è strettamente legato all’uscita di Loftus-Cheek.

La mezzala croata porterebbe sicuramente tanta esperienza, vista sia la carriera di alto livello sia l’età, 32 anni il prossimo maggio. Kovacic, inoltre, ritroverebbe il suo capitano di nazionale Luka Modric, i due hanno giocato insieme anche ai tempi di Madrid.