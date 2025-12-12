Milan, un big finalmente pronto al rinnovo: tifosi in visibilio

Il legame tra il Milan e Christian Pulisic potrebbe prolungarsi ben oltre il 2027, anno in cui scade il suo contratto. I rossoneri, che vantano un’opzione per rinnovare per un’ulteriore stagione, hanno tutta l’intenzione di blindare il calciatore statunitense fino al 2030.

Milan, Pulisic potrebbe rinnovare fino al 2030

Si respira aria di grande entusiasmo in casa Milan. Il successo in rimonta contro il Torino ha galvanizzato l’intero ambiente rossonero, che spera di conquistare lo scudetto. Gran parte del merito della vittoria di lunedì va ascritta a Christian Pulisic. “Capitan America” ha deciso la sfida con i granata con una doppietta, malgrado domenica fosse a letto con la febbre.

Le straordinarie prestazioni del classe 1998 stanno spingendo i dirigenti del Diavolo a intavolare la trattativa per rinnovargli il contratto, in scadenza nel 2027. Per evitare un caso simile a quello di Mike Maignan, secondo La Gazzetta dello Sport, il Milan punta a prolungarlo fino al 2030, quando Pulisic avrà 32 anni. In ogni caso, i rossoneri hanno già un’opzione per allungarlo di un’altra stagione rispetto all’attuale scadenza.

Milan, il rendimento stagionale di Pulisic

Acquistato nel 2023 dal Chelsea per 20 milioni di euro, il giocatore statunitense ha sempre mantenuto un rendimento di alto livello. In poco più di due anni Pulisic ha realizzato 41 reti in 112 presenze, superando di gran lunga i gol segnati sia con il Borussia Dortmund (19) sia con il Chelsea (26).

Grazie ai numeri registrati nella prima parte di questa annata (nove volte a segno tra Serie A e Coppa Italia), appare molto probabile che la stella degli Stati Uniti possa superare agevolmente il record personale di marcature, risalente al 2024/2025 (17). Dovesse riuscirci, il Milan avrebbe un valido motivo in più per poter sognare lo scudetto della seconda stella.