Milan, ecco il rinforzo in difesa: arriverà dalla Premier League

Il Milan guarda alla Premier League per rinforzare una difesa che, almeno nelle gerarchie, non ammette grandi stravolgimenti. La linea arretrata è considerata solida, ma il club valuta un innesto mirato per allungare le rotazioni in vista della seconda parte di stagione. Con il mercato di gennaio alle porte, la dirigenza lavora su un profilo preciso, esperto e già abituato a palcoscenici internazionali. Il nome individuato arriva dall’Inghilterra e corrisponde al nome di Alex Disasi.

La difesa del Milan e le scelte per gennaio

La difesa del Milan resta uno dei reparti più affidabili della rosa. Maignan è una certezza tra i pali, mentre Gabbia e Pavlovic hanno dato garanzie nel cuore dell’area. Tomori viene considerato intoccabile, così come Calabria sugli esterni. L’unica vera apertura riguarda la profondità della rosa, soprattutto pensando a un calendario fitto e a possibili emergenze.

Attualmente l’unico cambio naturale è Koné De Winter. Odogu non è stato ancora utilizzato, mentre l’investimento su un nuovo difensore viene valutato con attenzione. La linea è chiara. Serve un rinforzo pronto, senza stravolgere gli equilibri e senza pesare eccessivamente sul bilancio.

Il nome scelto arriva dal Chelsea

Il profilo che piace al Milan è quello di Alex Disasi, difensore centrale del Chelsea. Ventisette anni, francese, fisico importante e buona esperienza internazionale. In Premier League non ha trovato continuità assoluta e la sua posizione potrebbe diventare una variabile di mercato già a gennaio.

Secondo il Corriere dello Sport, Igli Tare lo considera un’opzione credibile, anche per i costi ritenuti accessibili e per la possibilità di un’operazione senza esborso immediato. Il difensore viene visto come un’alternativa affidabile, capace di entrare nelle rotazioni senza pressioni e di offrire solidità quando chiamato in causa.

Un’operazione di equilibrio

Il Milan non ha fretta e non intende forzare i tempi. Disasi rappresenta una scelta di equilibrio, più che un colpo mediatico. Un innesto utile per tenere alto il livello competitivo, soprattutto in Serie A e nelle competizioni europee.