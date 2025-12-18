Chivu lascia tutti senza parole: lo ha detto sul Milan, riguarda la Supercoppa

Dichiarazione a sorpresa da parte del tecnico Cristian Chivu, il quale, alla vigilia della semifinale tra la sua Inter e il Bologna, ha affermato che i nerazzurri e il Milan non sarebbero dovuti essere presenti in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. L’allenatore, infatti, definisce come un “regalo” la partecipazione delle due milanesi alla competizione.

Chivu sulla Supercoppa: “Inter e Milan non avrebbero meritato di stare qua”

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. La vincente di questo incontro affronterà in finale chi passerà il turno tra Bologna e Inter, in programma domani sera. La sfida tra rossoblù e nerazzurri è stata appena presentata in conferenza stampa da Cristian Chivu. Tra i tanti argomenti toccati, il tecnico rumeno si è soffermato anche sul format della competizione.

Le presenze dell’Inter, seconda classificata della scorsa Serie A, e del Milan, finalista di Coppa Italia, è dettata dalla nuova formula della manifestazione, adottata a partire dal 2023. Stando al format precedente, infatti, nella competizione si sarebbero sfidati soltanto il Napoli e il Bologna.

Ecco le sorprendenti parole di Chivu su questa tematica: