Chivu lascia tutti senza parole: lo ha detto sul Milan, riguarda la Supercoppa

Dichiarazione a sorpresa da parte del tecnico Cristian Chivu, il quale, alla vigilia della semifinale tra la sua Inter e il Bologna, ha affermato che i nerazzurri e il Milan non sarebbero dovuti essere presenti in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. L’allenatore, infatti, definisce come un “regalo” la partecipazione delle due milanesi alla competizione.
Chivu sulla Supercoppa: “Inter e Milan non avrebbero meritato di stare qua”
Mancano poche ore al fischio d’inizio di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana 2025. La vincente di questo incontro affronterà in finale chi passerà il turno tra Bologna e Inter, in programma domani sera. La sfida tra rossoblù e nerazzurri è stata appena presentata in conferenza stampa da Cristian Chivu. Tra i tanti argomenti toccati, il tecnico rumeno si è soffermato anche sul format della competizione.
Le presenze dell’Inter, seconda classificata della scorsa Serie A, e del Milan, finalista di Coppa Italia, è dettata dalla nuova formula della manifestazione, adottata a partire dal 2023. Stando al format precedente, infatti, nella competizione si sarebbero sfidati soltanto il Napoli e il Bologna.
Ecco le sorprendenti parole di Chivu su questa tematica:
“Probabilmente non meritiamo di stare qua. Ce la giochiamo, è stato fatto un regalo a noi e al Milan con questo mini torneo, visto che dovrebbero giocare Napoli e Bologna”.