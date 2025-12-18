Napoli-Milan, occhio all’ipotesi rigori: i possibili cinque tiratori di Allegri e Conte

La semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan potrebbe risolversi direttamente ai calci di rigore, in caso di equilibrio dopo i 90 minuti. Secondo indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, Antonio Conte e Massimiliano Allegri hanno già in mente le gerarchie dei tiratori dal dischetto: entrambi i tecnici punteranno su specialisti.

Milan, i rigoristi di Allegri in caso di pareggio

Per Allegri è fondamentale tentare la vittoria con i giocatori di maggior esperienza internazionale: Christian Pulisic apre la lista, seguito dalla leggenda Luka Modric. Spazio poi a Christopher Nkunku e Adrien Rabiot, che dovranno mantenere la giusta freddezza. Infine, Alexis Saelemaekers a chiudere il gruppo dei cinque principali. Un occhio di riguardo anche per Rafa Leao: se il portoghese dovesse entrare e stare bene fisicamente, potrebbe inserirsi nella rotazione.

Le scelte di Conte per il Napoli

Il tecnico azzurro sembra orientato verso una sequenza ben consolidata, basata sull’affidabilità dimostrata nelle partite precedenti. In prima linea ci sarebbero gli ex United Rasmus Hojlund e Scott McTominay, seguiti da Matteo Politano, che ne ha calciati e segnati diversi in carriera. A completare la lista iniziale Noa Lang e David Neres, che dovranno dimostrare personalità sotto pressione. Non sono da escludere, però, sorprese come Lobotka o Elmas, pronti a subentrare in caso di necessità o cambi tattici durante la gara.

In ogni caso, entrambe le squadre si affidano a portieri di alto livello per i rigori: Milinkovic-Savic ha una percentuale invidiabile di parate, mentre Maignan è noto per la sua reattività. In una partita secca come quella di stasera, i dettagli potrebbero fare la differenza: Conte e Allegri non possono ignorare l’eventualità dei rigori.