Clamorosa rivelazione, Allegri non è convinto di Fullkrug: “Preferiva un calciatore…”, parole nette sull’attaccante!

Il Milan ha valutato più strade per rinforzare l’attacco e una, in particolare, portava dritta a Moise Kean. Era la preferenza di Massimiliano Allegri, che si è speso in prima persona per provarci già a gennaio. Le condizioni, però, non hanno mai permesso un’accelerazione reale. Nel frattempo il club rossonero ha bloccato Niclas Fullkrug, oggi molto vicino alla chiusura. A raccontare il retroscena è stato Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

La priorità di Allegri e il nome di Kean

La prima scelta di Massimiliano Allegri era chiara. Moise Kean rappresentava il profilo ideale per caratteristiche e conoscenza del campionato. L’allenatore rossonero si è mosso direttamente, cercando una soluzione che potesse portarlo a Milano già nella finestra invernale. Un tentativo concreto, nato da una convinzione tecnica precisa. Le condizioni economiche e contrattuali, però, non hanno mai aperto uno spiraglio reale. Il dossier è rimasto sul tavolo, senza mai diventare operativo.

“Il preferito di Allegri sarebbe stato Moise Kean. Il tecnico si è speso in prima persona per averlo da gennaio, ma le condizioni non erano percorribili” – ha detto Matteo Moretto.

Fullkrug bloccato, operazione vicina

Mentre la pista Kean perdeva forza, il Milan ha lavorato su un’alternativa più accessibile. Niclas Fullkrug è stato bloccato e l’operazione viene considerata ormai a un passo dalla definizione. Un profilo diverso, per esperienza e stile di gioco, ma ritenuto funzionale al contesto attuale della squadra. La scelta risponde a esigenze di immediatezza e affidabilità, in linea con la strategia del club.

“Il Milan ha bloccato Fullkrug e il tedesco è ormai a un passo”.

Strategia, tempi e contesto

Il quadro si inserisce in una Serie A che richiede scelte rapide e sostenibili. Il Milan ha dovuto incrociare volontà tecniche, tempistiche di mercato e margini finanziari. La preferenza dell’allenatore non sempre coincide con ciò che è possibile realizzare. In questo equilibrio nasce la virata su Fullkrug, raccontata da Matteo Moretto sul canale di Fabrizio Romano. Una decisione che chiude un capitolo e ne apre un altro, con l’obiettivo di dare solidità e risposte concrete alla squadra nel momento chiave della stagione.