Clamoroso Milan, il nuovo difensore può arrivare dalla Juve: Allegri lo conosce bene

Dopo il pareggio contro il Sassuolo in campionato e la sconfitta contro il Napoli in Supercoppa, il Milan vuole tornare a vincere. I rossoneri ospiteranno l’Hellas Verona a San Siro, con un solo obiettivo in testa: i tre punti. La squadra di Allegri avrà un solo impegno a settimana fino a fine stagione, per questo non può che rimanere in scia per lo scudetto. Il mercato può essere un assist per l’allenatore toscano, che chiederà rinforzi anche in difesa. Occhi puntati su Federico Gatti della Juventus.

Mercato Milan, non solo Fullkrug: occhi puntati sulla difesa

La società e i tifosi rossoneri hanno accolto Niclas Fullkrug, atterrato ieri sera a Milano. La società, però, non ha intenzione di accontentarsi. L’obiettivo è rafforzare anche il reparto difensivo, ma il sogno di Max Allegri si chiama Gatti. Secondo Gianluca Di Marzo, infatti, l’allenatore toscano vorrebbe portarlo a Milano. Il difensore classe 1998, però, non è sul mercato. Per questo motivo, la trattativa potrebbe essere rimandata al mercato estivo.

Allegri chiama Gatti: la posizione della Juve

Gatti ha firmato un contratto con la Vecchia Signora fino al 2030. Il suo legame con i bianconeri è solido, ma con Spalletti rischia di giocare meno. Per Allegri era un titolare inamovibile e il feeling tra i due è importante. Se la Juventus dovesse decidere di aprire alla cessione o al prestito, il Milan sarebbe felice di intavolare una trattativa.