Clamoroso Milan, indiscrezione shock sul beniamino dei tifosi: “Piace in Premier League”

Profumi d’Oriente in casa Milan, con i rossoneri volati in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. Giovedì sera il Diavolo affronterà il Napoli in semifinale per provare a raggiungere la finale, con un obiettivo ben chiaro: difendere la coppa vinta lo scorso anno. C’è anche voglia di rivalsa tra i rossoneri dopo l’amaro pareggio in casa con il Sassuolo. Una sfida in cui però è arrivata un’importante conferma per Max Allegri: Davide Bartesaghi è definitivamente esploso. Ora starà al Milan proteggere il suo gioiello.

Milan, rivelazione a sorpresa: “Bartesaghi è seguito anche in Premier League”

Intervenuto su RadioKissKiss per parlare dell’imminente sfida in Supercoppa tra Milan e Napoli, Gianluca Galliani, figlio dello storico dirigente sportivo Adriano, ha sganciato una vera e propria bomba di mercato. A detta sua, infatti, le ultime grandi prestazione di Bartesaghi, avrebbero portato a più di qualche interesse dall’Inghilterra e non solo:

Bartesaghi è un giocatore seguito da tanti club, anche alcuni della Premier League. Ovviamente mi auguro che il Milan abbia la forza di trattenerlo per tanti anni, visto che è un gran prospetto nonché un ragazzo cresciuto nel settore giovanile rossonero.

Sicuramente una notizia che non può far stare molto tranquilli i tifosi rossoneri, ma che sembra essere anche abbastanza scontata dopo l’exploit avuto da Bartesaghi in questa prima parte di stagione. Ma proprio come detto da Galliani, starà al Milan resistere agli assalti dei club interessati al talento rossonero.

Fullkrug al Milan, ci siamo: Galliani jr non ha dubbi sull’affare

Durante il suo intervento, Gianluca Galliani ha poi parlato anche di quello che sembra essere ormai un affare in dirittura d’arrivo in casa Milan. I rossoneri, infatti, hanno ormai messo le mani su Niclas Fullkrug: