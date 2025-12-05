È arrivata una grande notizia per il Milan, Allegri già gongola: avete saputo?

Nonostante la sconfitta arrivata contro la Lazio, 1-0 con gol di Mattia Zaccagni, Massimiliano Allegri ha ricevuto qualche notizia positiva dal match di Coppa Italia. Tra queste, c’è sicuramente il ritorno in campo dal 1 minuto di Ardon Jashari: prestazione per buona parte positiva del classe 2002 arrivato la scorsa estate.
Milan, Jashari convince al ritorno in campo: Allegri può sorridere
Al rientro in campo, dopo il lungo infortunio di fine agosto, Ardon Jashari è sicuramente la nota positiva di una serata in ombra per il Milan di Massimiliano Allegri. Il calciatore svizzero è partito dal 1′, prendendo il posto di Luka Modric in cabina di regia.
A sottolineare la buona prestazione del numero 30 rossonero, è Stefano Agresti a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del noto giornalista:
“Al posto di Modric si è però visto Jashari, fuori da agosto, e le sensazioni sono state positive perché ha chiesto palla con personalità, l’ha toccata tante volte e alla fine è nata da una sua intuizione l’azione più pericolosa del Milan, conclusa alta da Leao”
Milan, “nuovo acquisto” per Allegri
Arrivato nello scorso calciomercato estivo per una cifra vicina ai 35 milioni di euro, Ardon Jashari non era riuscito a dimostrare le sue qualità a causa del brutto infortunio subito in allenamento a fine agosto. Ora, Massimiliano Allegri potrà contare fortemente sul calciatore svizzero tanto cercato in estate, pronto a crescere al fianco di un campione come Luka Modric.
Visualizza questo post su Instagram