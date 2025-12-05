È arrivata una grande notizia per il Milan, Allegri già gongola: avete saputo?

Nonostante la sconfitta arrivata contro la Lazio, 1-0 con gol di Mattia Zaccagni, Massimiliano Allegri ha ricevuto qualche notizia positiva dal match di Coppa Italia. Tra queste, c’è sicuramente il ritorno in campo dal 1 minuto di Ardon Jashari: prestazione per buona parte positiva del classe 2002 arrivato la scorsa estate.

Al rientro in campo, dopo il lungo infortunio di fine agosto, Ardon Jashari è sicuramente la nota positiva di una serata in ombra per il Milan di Massimiliano Allegri. Il calciatore svizzero è partito dal 1′, prendendo il posto di Luka Modric in cabina di regia.

A sottolineare la buona prestazione del numero 30 rossonero, è Stefano Agresti a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del noto giornalista:

“Al posto di Modric si è però visto Jashari, fuori da agosto, e le sensazioni sono state positive perché ha chiesto palla con personalità, l’ha toccata tante volte e alla fine è nata da una sua intuizione l’azione più pericolosa del Milan, conclusa alta da Leao”