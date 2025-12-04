Milan eliminato in Coppa Italia, Allegri duro: “Bisogna essere arrabbiati. Ecco in cosa abbiamo sbagliato”

Massimiliano Allegri ha rilasciato dichiarazioni importanti dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio. Il tecnico rossonero ha parlato della prestazione e degli obiettivi futuri della sua squadra.

Allegri dispiaciuto, ma non troppo: “Bisogna guardare avanti”

Allegri fa i complimenti alla Lazio e fa autocritica. Ecco cos’ha detto nel post partita:

“Chi vince ha sempre ragione. La Lazio ha vinto una partita dove ha avuto più difficoltà rispetto alla partita di sabato. Era una partita bloccata, chi segnava vinceva. Abbiamo avuto occasioni e non abbiamo fatto gol, per poi prenderne uno su calcio d’angolo dove potevamo difendere meglio.”

Per il mister, però, non si tratta di un passo indietro:

“Bisogna essere arrabbiati quando perdiamo, soprattutto in una partita dentro o fuori. Era un obiettivo, ma bisogna guardare avanti e pensare alle prossime partite prima della Supercoppa.”

Allegri ha difeso la sua squadra e i singoli giocatori. Poi, ha preferito non esporsi sul paragone con il Napoli in campionato: