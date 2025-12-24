Florenzi da brividi racconta la vittoria dello Scudetto: “Vi svelo come abbiamo fatto…”

Alessandro Florenzi, che ha appeso gli scarpini al chiodo, ha rilasciato un’intervista a Radio TV Serie A nel programma “Storie di Serie A“. L’ex calciatore ha parlato della sua carriera, concentrandosi soprattutto sull’esperienza con il Diavolo, dove ha contribuito alla conquista dello Scudetto. Florenzi ha rievocato l’annata che ha visto il Milan tornare campione d’Italia dopo dieci anni, con un focus particolare sul ruolo del gruppo.

La vittoria dello Scudetto con il Milan: “Il gruppo è stato l’ingrediente segreto”

Le sue parole hanno commosso l’intero mondo rossonero, che ha sempre mostrato affetto nei confronti del terzino:

“Vincere lo Scudetto è una cosa incredibile perché è stato un anno davvero particolare, in Champions League uscimmo ai gironi. Questo ci ha aiutato: eravamo attaccati all’Inter, che in quel momento era prima. Abbiamo fatto una cavalcata incredibile, è stato uno degli apici della mia carriera. Siamo riusciti a vincere lo Scudetto grazie alla forza del gruppo. C’era tanta voglia di vincere”.