Milan, ora l’attenzione è sulla difesa: si osserva un ex Inter

Il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore centrale in vista del mercato di gennaio. Svanita la suggestione Thiago Silva, che ha deciso di firmare con il Porto, i rossoneri vogliono puntare su un giocatore che possa essere una valida alternativa ai tre titolarissimi visti finora. Con Koni De Winter e David Odogu che non sembrano essere, almeno per il momento, all’altezza, l’obiettivo della dirigenza è quello di affidarsi ad un profilo con maggiore esperienza.

Milan, sondaggio esplorativo per Skriniar: muro del Fenerbahce

Sondaggio esplorativo del Milan per Milan Skriniar. Come raccontato da ‘Tuttosport’, il club rossonero avrebbe pensato all’ex difensore dell’Inter per rinforzare il reparto difensivo in vista del mercato di gennaio, sbattendo però sul muro alzato dal Fenerbahce: il club turco non intende assolutamente privarsi del proprio leader difensivo.

In Turchia, dopo le difficoltà vissute a Parigi con la maglia del Paris Saint-Germain, Skriniar è riuscito a rialzarsi, diventando anche capitano della squadra.