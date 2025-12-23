Fullkrug, la prima scelta rossonera è incredibile: il coraggio ha colpito i tifosi del Milan

Il Milan ha già chiuso il suo primo colpo di mercato: si tratta di Nicklas Fullkrug, punta tedesca in uscita dal West Ham. Il giocatore è già anche atterrato in Italia per le visite mediche: il suo debutto potrà avvenire, grazie ad una deroga della Serie A, già per Cagliari-Milan, prima partita dell’anno nuovo. La sua prima scelta rossonera non è affatto banale e riguarda il numero di maglia.

Fullkrug sfida la maledizione del 9

Fullkrug ha infatti scelto di indossare la maglia numero 9, sfidando quella che per i tifosi rossoneri è diventata una vera e propria maledizione dopo l’addio di Pippo Inzaghi. Gli ultimi due ad aver indossato questo numero (Luka Jovic e Olivier Giroud) hanno un po’ inverito l’incredibile trend negativo a seguito dell’addio di Superpippo, ma la serie di bomber ad aver incredibilmente floppato indossando questo numero rende comunque la scelta piuttosto coraggiosa.