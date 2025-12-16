Gabbia, Leao e Gimenez: cosa trapela in casa Milan verso la Supercoppa

Archiviato il pareggio di campionato contro il Sassuolo, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara per la Supercoppa italiana. Per il primo trofeo stagionale, i rossoneri dovranno fare a meno di Santiago Gimenez, e con ogni probabilità anche di Matteo Gabbia e Rafael Leao, che potrebbero recuperare per un’eventuale finale.

In vista del primo trofeo stagionale, in casa Milan bisogna fare i conti con gli infortunati. Santiago Gimenez sarà sicuramente assente, rischio operazione per l’attaccante messicano, mentre Matteo Gabbia e Rafael Leao salteranno la semifinale contro il Napoli, e proveranno a recuperare per l’eventuale finale contro la vincente della sfida tra Inter e Bologna.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto degli infortunati in vista della Supercoppa:

“Santi oggi non partirà con la squadra per Riad, dove giovedì ci sarà la semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Come non partirà Matteo Gabbia: il ginocchio sinistro è andato in iperestensione, non ci sono lesioni ma il dolore resta. Gabbia spera di vedere la semifinale a Milano e volare in Arabia per la finale. Il problema è che, per il Napoli, il Milan rischia seriamente di non avere nemmeno Rafa Leao.

Eccolo, il secondo elemento del rebus dell’attacco. Leao si è fatto male a Torino 18 dicembre: risentimento muscolare all’adduttore destro. La risonanza ha escluso lesioni muscolari ma Rafa non è ancora a posto e si allena sempre a parte. Molto difficile immaginare un recupero in due giorni”.