Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Milan. Tra le voci che hanno parlato nel pre-partita ai microfoni di Sport Mediaset c’è stata anche quella del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso. Quest’ultimo ha parlato del match, spostandosi poi sulle convocazioni per gli spareggi di marzo, annunciando che sta pensando al nome di Bartesaghi. Le sue parole.

Gattuso: “Milan-Napoli combattuta. Bartesaghi con l’Italia? Perché no”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana. Le sue dichiarazioni.

Su Milan-Napoli.

“Sarà una partita aperta, con due squadre organizzate e due allenatori che fanno la differenza. Sono due squadre che difendono bene e a cui è difficile fare gol. Difficile dire chi possa vincere“.

Su Bartesaghi in Nazionale.

“Bartesaghi con l’Italia? Perché no. Lui può essere un’idea, come anche Palestra e Zaniolo, stanno facendo bene. Vediamo oggi che prestazione può fare ma è un dato di fatto che stia facendo bene“.

