Santiago Gimenez ha finora deluso ogni aspettativa che ha riposto su di lui l’ambiente Milan. L’investimento per il messicano ex Feyenoord è stato esoso, con una spesa che, tra parte fissa e bonus, è stata di circa 35 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita. Sei le reti segnate l’anno scorso, solo una finora quest’anno, con un rendimento che ha forse fatto propendere il club per la cessione.

Gimenez-Milan, è già l’ora dell’addio?

Il rendimento sottotono del messicano, unito alla grande concorrenza che l’ex Feyenoord ha quest’anno, ha portato il centravanti a grandi difficoltà. Attualmente out per infortunio, non è chiaro se Massimiliano Allegri, al ritorno dell’attaccante, deciderà di puntare ancora su di lui, con la coppia Leao-Pulisic che sembra ben assortita.

Secondo quanto riportato da Team Talk, ‘El Bebote’ sarebbe entrato nella lista dei possibili obiettivi del Leeds United, squadra in cui milita attualmente Noah Okafor, arrivato quest’estate per circa 20 milioni proprio dai rossoneri.

Il Leeds e non solo: c’è anche il West Ham su Gimenez

Santiago Gimenez non ha perso il suo grande mercato. Nonostante i pochi gol e le diverse prestazioni poco convincenti, gli estimatori per il messicano non mancano. Oltre il Leeds infatti, sul giocatore si registra anche l’interessamento del West Ham.

Manca meno di un mese all’inizio del calciomercato invernale, dunque ben presto si capirà se queste squadre affonderanno il colpo per l’attaccante. Il Milan, dal canto suo, non può permettersi di ‘svendere’ il calciatore, considerando i circa 35 milioni di euro spesi poco meno di un anno fa.