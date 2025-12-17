Gimenez, nuovi tempi di recupero: un fattore può cambiare tutto in casa Milan

Santiago Gimenez si era fermato a fine ottobre nel match contro l’Atalanta per un problema alla caviglia sinistra e per alcune settimane ha tentato la strada della terapia conservativa. L’infortunio, che inizialmente avrebbe dovuto tenerlo ai box per poche settimane, si è rivelato più serio del previsto, portando l’attaccante messicano ad optare per l’intervento chirurgico.

Milan, Gimenez si opera: stop di almeno due mesi e ‘ansia Mondiale’

Sceso in campo per l’ultima volta lo scorso 28 ottobre contro l’Atalanta, Santiago Gimenez potrebbe ritornare a disposizione alle porte della primavera. Il centravanti del Milan, dopo l’ultimo consulto in Olanda avvenuto martedì e in accordo con lo staff medico rossonero, ha scelto la strada dell’intervento chirurgico.

Secondo ‘Sky Sport’, l’intervento potrebbe, nella migliore delle ipotesi, tenerlo fermo per almeno due mesi. L’obiettivo di Gimenez è di ritornare in campo al meglio entro marzo per poter preparare anche il prossimo Mondiale. Un’idea che non può far vivere sogni tranquilli al Milan, pronto a portare in rossonero Niclas Fullkrug.

Infortunio Gimenez: l’annuncio di Allegri in conferenza stampa

Massimiliano Allegri, in conferenza stampa prima della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, ha parlato dell’infortunio di Santiago Gimenez, confermando la decisione di optare per l’operazione: