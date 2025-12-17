Milan, hai sentito Conte? Annuncio su Lukaku (e non solo) in conferenza

Manca sempre meno al fischio d’inizio della prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Alla vigilia della sfida che andrà in scena a Riyad, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, annunciando il pieno recupero di un calciatore azzurro dopo l’infortunio e facendo il punto sulle condizioni di Romelu Lukaku.

Napoli-Milan, Conte su Lukaku: “Non ha neanche qualche minuto”. Poi l’annuncio su Lobotka

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Supercoppa Italiana contro il Milan. Il tecnico azzurro ha annunciato che Romelu Lukaku non è ancora pronto per scendere in campo:

“Non ha neanche qualche minuto in questo momento. Dobbiamo essere bravi e avere pazienza. È molto positivo che sia rientrato in gruppo con la sua valenza per il suo carisma e la sua personalità. Quindi è un rientro importante. Poi bisognerà avere pazienza e test fisici per capire quando potrà rientrare senza pericolo”.

Chi sarà della partita è invece Stanislav Lobotka, tornato al cento per cento dopo l’infortunio. Conte, oltre a parlare del recupero dello slovacco, ha svelato la volontà di non optare per cambiamenti tattici:

“Il suo problema non era serio perché è rientrato dopo una settimana, mentre ci sono situazioni in cui perdi giocatori per tanto tempo. Ha giocato mezz’ora nell’ultima partita e ora è pronto per giocare. Non ci va a cambiare chissà cosa perché come centrocampisti di ruolo abbiamo lui e McTominay. Poi abbiamo Elmas che è intelligente e si può adattare ma poi è chiaro che pesano anche le caratteristiche. Cercheremo di andare avanti perché non abbiamo altre strade a disposizione, ma questa è una strada buona”.

Infine un commento sull’avversario di domani sera, il Milan di Massimiliano Allegri: