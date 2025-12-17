Napoli-Milan, Allegri fa chiarezza sulle condizioni di Leao: “Ecco come sta”, poi sul mercato

Cresce l’attesa per la semifinale della Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Domani sera alle 20.00 italiane i partenopei e i rossoneri scenderanno in campo a Riyad per giocarsi l’accesso alla finalissima contro la vincente dell’altra semifinale tra Bologna ed Inter. Grande opportunità per il Diavolo, che da campione in carica non ha nessuna intenzione di cedere il trofeo ad una delle avversare. Intanto, proprio in questi minuti, Max Allegri ha preso parte alla conferenza stampa della vigilia del match.

Leao ci sarà? Allegri chiarisce: “Vedremo dopo l’allenamento di oggi”

Il tecnico rossonero, intervenuto in conferenza al fianco di Mike Maignan, ha analizzato la semifinale di domani sera. Non sono mancate alcune dichiarazioni sugli infortunati e sulla possibilità di vedere in campo Rafael Leao:

DIFFICOLTÀ CON LE PICCOLE – Ci sono dei momenti in cui prendiamo gol più facilmente. Ora, però, concentriamoci su domani, poi in Italia torneremo a pensare di campionato. Contro il Napoli sarà una partita completamente diversa, una partita secca con l’obiettivo di arrivare in finale contro una squadra che è molto forte. FOFANA E LEAO – Fofana è a completa disposizione, per Leao invece vedremo dopo l’allenamento di oggi. MODULO – Non è questione di moduli, abbiamo sempre giocato con 3 giocatori offensivi: Saelemaekers è quello che dà equilibrio nelle due fasi. Ci sono giocatori recuperati, Athekame dà soluzioni, Jashari sta bene. L’importante è recuperare tutti, fino ad ora abbiamo giocato sempre con gli stessi.