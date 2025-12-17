Napoli-Milan, grande dubbio di formazione per Allegri: due rossoneri per un posto

Manca sempre meno alla Supercoppa italiana. Per il primo trofeo stagionale, Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di qualche titolare, tra cui Rafael Leao, escluse lesioni per il portoghese ma ancora dolorante. Al fianco di Christian Pulisic, quindi, sarà ballottaggio tra Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku.

Milan, ballottaggio aperto in attacco: Loftus-Cheek o Nkunku affianco a Pulisic

Il pareggio con il Sassuolo, ormai, è alle spalle. I rossoneri guidati da Massimiliano Allegri sono volati alla volta di Riad, pronti a giocarsi le proprie chance per il primo obiettivo della stagione: giovedì la semifinale contro il Napoli, eventuale finale contro la vincente della gara tra Bologna e inter.

L’ex allenatore della Juventus, intanto, si prepara a sciogliere gli ultimi dubbi. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ballottaggio aperto tra Loftus-Cheek e Nkunku, uno dei due affiancherà Pulisic, prendendo il posto di Leao e dell’infortunato Gimenez, si opererà alla caviglia.

Napoli-Milan, le possibili scelte di Allegri

Pochi dubbi in difesa per Massimiliano Allegri: De Winter al posto di Gabbia, esclusione lesione per il centrale. Sulle fasce pronti Saelemaekers, fresco di rinnovo di contratto, e Bartesaghi, confermato dopo la super doppietta in campionato. Nel mezzo, insieme a Modric e Rabiot, dovrebbe tornare Fofana dal 1′.

Alle 11.00 si terrà la conferenza stampa di Max Allegri ed è possibile che lo stesso tecnico rossonero possa sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.